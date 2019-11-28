Сирийская армия освободила от боевиков четыре деревни на востоке Идлиба

Дамаск, 28 ноября. Подразделения сирийской армии продолжают успешные военные операции против террористов запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры1» и союзных им группировкам в юго-восточной части Идлиба. Не так давно им удалось освободить деревни Дахрат аз-Зарзур, Ас-Сир, Умм-аль-Халахил и аль-Мшерфа. Боевики в этих регионах были полностью разбиты, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в Сирии.

После длительной подготовки военные САА начали массивное наступление на позиции террористов «Джебхат ан-Нусры», которые держали в оккупации районы в юго-восточной части Идлиба. В ходе ожесточенных боестолкновений военным удалось вытеснить незаконные вооруженные формирования с территории деревни аль-Мшерфа и других районов и освободить проживающих там мирных жителей. Впоследствии военные преследовали террористов, которые пытались спастись бегством.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Армейские подразделения также произвели предварительный артиллерийский и ракетный обстрел, а затем вступили в столкновение с террористическими организациями в деревне Ум-аль-Халахил в юго-восточной части Идлиба. Эти столкновения закончились полным освобождением деревни — террористам нанесены большие потери в живой силе и технике.

Напомним, что сирийская армия продолжает уничтожать оплоты террористов в районах провинций Хама и Идлиб. Операции сирийской армии проводятся по нескольким направлениям одновременно, зачищая все вооруженные группировки в регионе.

Активное и успешное продвижение сирийской правительственной армии в деревнях, где боевики держали укрепления в течение восьми последних лет, доказывает способность Дамаска вернуть все свои территории обратно, независимо от того, насколько хорошо укомплектованы террористические группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.