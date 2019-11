Меланью Трамп освистали во время выступления в Балтиморе

Балтимор, 27 ноября. Публика освистала супругу президента США Дональда Трампа Меланью во время ее выступления на молодежной конференции в американском городе Балтимор. Об этом сообщил пресс-пул первой леди.

Выход супруги президента на сцену в штате Мэриленд аудитория сопроводила громкими неодобрительными возгласами. Возмущения не прекратились, даже когда супруга американского лидера начала выступление, и продолжались около пяти минут, пока она говорила.

Мероприятие было посвящено опасностям, которые представляют для здоровья опиоиды.

Среди слушателей были и те, кто приветствовал выступающую, однако таких было меньшинство.

