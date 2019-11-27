Меланью Трамп освистали во время выступления в Балтиморе

Балтимор, 27 ноября. Публика освистала супругу президента США Дональда Трампа Меланью во время ее выступления на молодежной конференции в американском городе Балтимор. Об этом сообщил пресс-пул первой леди.

Выход супруги президента на сцену в штате Мэриленд аудитория сопроводила громкими неодобрительными возгласами. Возмущения не прекратились, даже когда супруга американского лидера начала выступление, и продолжались около пяти минут, пока она говорила.

Мероприятие было посвящено опасностям, которые представляют для здоровья опиоиды.

«Я не могу припомнить другое мероприятие, где ее приняли бы хуже», — отметила представительница журналистского пула первой леди Кейт Беннетт.

Среди слушателей были и те, кто приветствовал выступающую, однако таких было меньшинство.

«Мы живем в демократической стране, каждый имеет право на свое мнение, однако факт остается фактом: в стране серьезный [опиоидный] кризис, я по-прежнему привержена просвещению детей об опасностях и смертельных последствиях злоупотребления наркотиками», — позднее прокомментировала случившееся сама Трамп, передала телекомпания CNBC.

Here’s How Melania Trump Responded To Getting Booed In Baltimore https://t.co/q410P24fRS — Daily Caller (@DailyCaller) 27 ноября 2019 г.





Опиоидный кризис в США начался еще в период 1990-х годов. Специалисты считают его одной из важнейших проблем в сфере американского здравоохранения. Дональд Трамп весной 2017 года распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом, а осенью того же года присвоил проблеме статус чрезвычайной ситуации. Несмотря на долгие годы существования проблемы, единой стратегии борьбы с наркотиками выработать не удалось до сих пор.

По оценкам медицинского издания STAT, в случае непринятия срочных мер, от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть до 500 тысяч человек.

Речь первой леди была посвящена инициативе «Будь лучшим», сосредоточенной на здоровом образе жизни, обеспечении безопасности в онлайн-пространстве и предотвращении случаев зависимости от лекарств-опиоидов.

В начале октября Меланью Трамп заподозрили во лжи о владении несколькими иностранными языками. Первая леди неоднократно хвасталась, что свободно говорит на немецком, итальянском, французском и сербохорватском. Однако это заявление вызвало сомнение у американского лингвиста Джона Аравосиса. Он проанализировал записи с публичными выступлениями женщины и пришел к выводу, что чаще всего она говорила на английском и родном словенском.