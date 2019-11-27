Сирия новости 27 ноября 12.30: курдских террористов обвинили в теракте в Хасаке и контрабанде нефти

Сирия, 27 ноября. Раскрыты обстоятельства авиаударов в Алеппо, курдские террористы вывозят сирийскую нефть на территорию Турции, боевика ИГИЛ1 и SDF обезглавили в Ат-Табке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сообщили об обстоятельствах ночного удара по нефтепромыслам в Алеппо, нанесли удар по позициям террористов в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: обвинили курдских террористов в организации теракта в Телль-Халафе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): взяло на себя ответственность за убийство курдского боевика в Заевфратье.

Международная коалиция: предположительно нанесла авиаудары по городу Камышлы.

Провинция Алеппо

Министерство обороны Сирии рассказало об обстоятельствах внезапного удара, нанесенного вчерашней ночью по нефтяным резервуарам на севере провинции Алеппо. Согласно заявлению военного ведомства, удар был нанесен ВВС Сирии, сообщает ливанское агентство Al Masdar. Несколько авиаударов в районе городов Аль-Баб и Джераблус привели к уничтожению резервуаров и центров нефтепереработки на территории, неподконтрольной Дамаску.

Источники сирийского новостного агентства SANA в Хасаке сообщили, что уничтоженные при авиаударе нефтевозы принадлежали курдским вооруженным формированиями и занимались контрабандой нефти из восточной Сирии на территорию Турции. Источник подчеркнул, что против контрабанды нефти, которую осуществляют курдские боевики, будут предприняты дополнительные меры.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за убийство курдского боевика в Заевфратье. Как сообщает источник в Twitter (@IbnSiqilli), покушение с использованием автоматического оружия произошло в районе населенного пункта Ат-Таяна в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Идлиб

Вертолеты ВВС Сирии нанесли удары по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Как сообщает новостной источник в Twitter (@ufuk_sy), удар был нанесен по линиям обороны боевиков в районе города Кансафра.

Провинция Ракка

Тело бывшего боевика группировки «Исламское государство» было обнаружено на территории города Ат-Табка в сирийской провинции Ракка. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), обезглавленное тело молодого мужчины было обнаружено недалеко от школы «Аль-Джахиз». Об убитом было известно, что он является беженцем из деревни Сало в восточной части провинции Дейр-эз-Зор.

Источники SOHR выяснили, что погибший долгое время был боевиком ИГИЛ — однако затем, когда ситуация для «Исламского государства» в Сирии стала катастрофической, переметнулся и присоединился к проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) и работал на курдских террористов и их американских покровителей. Вполне возможно, что в Ат-Табке джихадиста-перебежчика выследили и убили бывшие подельники из ИГИЛ.

Провинция Хасака

Власти Турции обвинили курдских террористов в организации вчерашнего террористического акта на рынке в деревне Телль-Халаф к западу от Рас аль-Айна, сообщает источник в Twitter (@AACanli). Сообщается, что в результате организованного РПК теракта погибли 17 человек и получили ранения более 20.

Источник в Twitter (@NPA_English) сообщает о многочисленных пролетах турецких дронов над районом города Телль-Тамр в провинции Хасака.

Несколько взрывов прогремели в городе Камышлы на северо-востоке провинции Хасака, сообщает ливанское агентство Al Masdar. Первый взрыв произошел в районе перекрестка Аль-Базель, а второй, чуть позже, у перекрестка Аль-Халидж в районе Аз-Зухур на юго-западе Камышлы. Местные источники утверждают, что взрывы — результаты ночных ударов, нанесенных самолетам коалиции во главе с США, однако возможности подтвердить эти сведения нет, как и информации о жертвах и пострадавших.

1 Организация запрещена на территории РФ.