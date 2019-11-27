Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Москва, 27 ноября. Архивный снимок Аллы Пугачевой, сделанный еще в 1995 году, появился в Сети. На фотографии народная артистка СССР выглядит настолько непривычно «домашней», что ее не узнали многие фанаты.

Необычный снимок, как объяснили давние поклонники исполнительницы, сделали в старой квартире Пугачевой на Тверской. Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.

«Это не она!» — поразились пользователи Сети.

Фотография оказалась на дебютной обложке журнала «Стас», который издавал друг Пугачевой, музыкант Стас Намин. Он заверил, что разместил снимок с согласия исполнительницы.

«По-моему, фотография получилась хорошая – Алла на ней глубокая, искренняя, теплая и, мне кажется, очень привлекательная», — цитирует его KP.Ru.

Как напоминает НСН, артистка 15 апреля отмечала 70-летие, в связи с чем устроила яркое шоу в Кремлевском дворце. После юбилейного концерта Пугачевой фанаты делились своими эмоциями — многие признались, что не смогли сдержать слез.

Артистка, несмотря на солидный возраст, продолжает радовать близких и поклонников яркими образами. Как отметила косметолог Татьяна Брызгалкина, секрет омоложения певицы состоит в хорошем имплантанте подбородка и филлерах. По ее словам, именно грамотная работа медиков помогла Пугачевой сохранить четкий контур лица.

При этом, как не раз подмечали поклонники, на снимках в Instagram лицо певицы зачастую очень хорошо отфотошоплено, подобраны удачные ракурсы.