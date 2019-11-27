В Совфеде рассказали, спровоцирует ли заморозка Украине военной помощи импичмент Трампа

Администрация Белого дома в принципе не хочет помогать Украине; президент США Дональд Трамп помнит, кого поддерживал Киев во время американских выборов. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Приостановка военной помощи

Администрация Белого дома приняла первые меры по заморозке военной помощи Соединенных Штатов Украине в тот же день, в который состоялся телефонный разговор американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Hill, ссылаясь на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.

Соответствующие документы члены комитета отказались обнародовать. Однако пояснили, что они могут быть использованы в дальнейшей процедуре импичмента.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 июля. Именно в этот день, согласно документу, административно‑бюджетное управление Белого дома приняло решение о заморозке помощи Украине.

Ранее Белый дом опубликовал распечатку телефонного разговора Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Именно эта телефонная беседа и послужила поводом для начала процедуры импичмента президента Соединенных Штатов.

25 сентября спикер палаты представителей Соединенных Штатов, член Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Дональда Трампа. Причиной такого решения стала предполагаемая попытка американского лидера использовать власти Украины для компрометации своего ключевого оппонента на выборах 2020 года Джозефа Байдена, а также попытки утаить эти действия.

Давление на Трампа

Как отметил сенатор, если бы не было Украины, ее бы придумали, потому что идея импичмента Трампу высказывалась демократами чуть ли не на первый день после его избрания. Любой повод сгодился бы для подобных разговоров.

«Украина удобна в том смысле, что, во-первых, здесь появился публичный конфликт между демократами и республиканцами, потому что замешан Байден как будущий конкурент Трампа в президентской гонке. Во-вторых, общеизвестно, что во время выборов украинцы топили за другую сторону. И Трамп никогда не забудет этой помощи. Он прекрасно об этом осведомлен. Ну и третье — Трамп неоднократно говорил, что военную помощь Украине необходимо обусловить целым рядом требований, связанных и с борьбой с коррупцией, и с выполнением других условий», — пояснил Олег Морозов.

По словам политика, Трамп никогда не говорил о безоговорочной помощи Украине. Все это делается демократами для того, чтобы продвинуть идею импичмента и давления на американского лидера. Не было бы разговора с Зеленским, демократы нашли другой повод.

«Трампу вообще не хочется платить Украине в силу многих причин. Не потому что он любит Россию, ему вообще не нравится то, что происходит на Украине. Он хочет платить только за что-то, за совершенно понятные вещи. Просто так платить, только потому что Украина конфликтует с Россией, пожалуй, — нет. Трамп не считает, что это единственно возможная цель, которую нужно оплачивать», — добавил Олег Морозов.

Отвечая на вопрос о том, продавят ли демократы импичмент Трампа, российский сенатор усомнился в такой возможности. За разговором Зеленского и Трампа, учитывая опубликованную стенограмму, ничего не стояло.