Москва, 27 ноября. Беспилотники-киллеры, которые способны отслеживать, перехватывать и обезвреживать дроны противника с помощью сетей, разработаны в России. Об этом сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике государственной корпорации «Ростех» Виктор Кладов.

Беспилотники-киллеры для борьбы с другими дронами создали в России. Кладов рассказал о существующих российских средствах противодействия беспилотным летательным аппаратам. Как уточнил специалист, «есть не только средства радиолокационной борьбы, но и активные беспилотники-киллеры».

«Они отслеживают БПЛА-нарушитель, догоняют его и набрасывают сеть», — сообщил Кладов.

Как пишет ТАСС, по словам руководителя, на прошедшем в ноябре в Объединенных Арабских Эмиратах ависалоне «Дубай эйршоу — 2019» Россия представила эффективные комплексы радиоэлектронной борьбы с дронами.

Ранее предприятие «Динамика» определило технический облик перспективного беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки.

Российский беспилотный конвертоплан обобщил в себе мировой опыт создания всех подобных аналогов и прототипов. Разработчики исследовали варианты вертолетной и самолетной схем конвертопланов, новое изделие подходит для использования в гражданской и военной сфере. В результате исследований сотрудники предприятия «Динамика» провели летные эксперименты со всеми построенными моделями и выбрали оптимальный вариант. Беспилотник-конвертоплан требует минимальную площадку для взлета и посадки.

В отличие от большинства беспилотных аппаратов он имеет опцию длительного зависания в воздухе, однако это не влияет на его скорость, маневренность и дальность полета.