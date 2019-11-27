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Замглавы МИД Сирии обсудил двусторонние отношения с послом Непала

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Замглавы МИД Сирии обсудил двусторонние отношения с послом Непала

Дамаск, 27 ноября. Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад принял посла Непала в Египте и исполняющего обязанности главы дипломатической миссии в Сирии Прасада Ариэля. В ходе встречи они обсудили пути укрепления двусторонних отношений между двумя дружественными странами во всех областях. 

На мероприятии удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Мекдад подробно рассказал о последних политических и военных в Сирии, подчеркнув свою решимость освободить все свои территории страны от незаконных вооруженных группировок и сосредоточиться на процессе восстановления того, что было разрушено в результате многолетней террористической войны.

В нашем распоряжении оказалось видео, снятое во время встречи двух политиков:

Мекдад также подчеркнул стремление сирийского государства развивать отношения с дружественными странами в Азии в рамках политики, ориентированной на Восток. В связи с этим Дамаск стремится укрепить отношения с дружественной республикой Непал и отмечает важность постоянного обмена визитами между официальными лицами двух стран.

Со своей стороны Ариэль подчеркнул желание своей страны укреплять отношения с Сирийской Арабской Республикой во всех областях, включая торговлю и культуру.

Кроме того, Непал в его лице поддерживает право Сирии на восстановление контроля над всей территорией страны и борьбу с террористическими организациями. Дипломат указал на важность приверженности суверенитету и территориальной целостности Сирии, единству ее народа, выразив надежду на восстановление безопасности и стабильности на всей ее территории.

Напомним, что буквально на прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сосан встретился с парламентской делегацией Германии во главе с депутатом Франком Баземаном, главой Сирийской контактной группы в парламенте. Стороны обсудили последние события в стране и антисирийские санкции, несправедливо выставленные Западом.

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