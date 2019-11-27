Российские инженеры создали учебную винтовку для снайперов

Москва, 27 ноября. Российские снайперы со следующего года будут получать новую малокалиберную учебную винтовку, созданную на платформе высокоточного комплекса ORSIS Т-5000. Об этом рассказал в среду журналистам генеральный директор разработчика оружия — компании ORSIS Владимир Злобин.

«Она (винтовка Т-5000. — Прим. ФАН) разработана под малокалиберный патрон для начинающих снайперов и для поддержания квалификации опытных стрелков», — рассказал Злобин.

По его словам, ожидается, что поставка начнется в будущем году в различные силовые структуры: в Росгвардию, ФСБ и оборонное ведомство.

Он также обратил внимание на то, что оружия такого типа на сегодняшний день нет «ни у одной из ведущих компаний отрасли», сообщает РИА Новости.