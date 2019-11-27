«Мисс Москва — 2015» рассказала о жизни после развода с экс-королем Малайзии

Москва, 27 ноября. «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина рассказала, как протекает ее жизнь после развода с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Русская красавица растит маленького сына и планирует выйти на работу.

21 ноября сыну Воеводиной Леону исполнилось шесть месяцев. По словам победительницы конкурса красоты, бывший супруг, который отрекся от престола ради свадьбы с ней, совсем не помогает малышу. Однако сама Воеводина не жалеет, что связала жизнь с Мухаммадом V.

«Благодаря ему у меня прекрасный сын, только за это я ему благодарна. А все остальное — это моя жизнь, и я ее проживаю и принимаю со всеми ее событиями, несмотря на то, нравятся мне они или нет», — поделилась «Мисс Москва — 2015».

Воеводина призналась, что ей необходимо выходить на работу, чтобы содержать ребенка. Сейчас она посещает курсы повышения квалификации и хочет развить собственный косметический бизнес. С ребенком Воеводиной помогает няня.

«Мисс Москва — 2015» хотела бы построить карьеру в России, но не исключает, что ради работы может и переехать за границу. Русская красавица подчеркнула, что работать моделью не хочет.

«По специальности я маркетолог, в этой профессии и планирую работать», — рассказала Воеводина в интервью KP.RU.

Напомним, Оксана Воеводина и Мухаммад V поженились в ноябре 2018 года. Когда россиянка была на четвертом месяце беременности, брак распался. По словам Воеводиной, о том, что экс-король Малайзии ушел от нее, она узнала из СМИ.