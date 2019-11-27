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Силы безопасности Филиппин ликвидировали трех исламистов

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Силы безопасности Филиппин ликвидировали трех исламистов

Манила, 27 ноября. Силы безопасности Филиппин ликвидировали на юге страны трех боевиков сепаратистской организации «Бойцы исламского освобождения Бангсаморо». Об этом сообщили местные СМИ.

Правительственные войска столкнулись с экстремистами в провинции Магинданао. По данным журналистов, в ходе перестрелки никто из силовиков не получил ранений. Антитеррористическая операция в районах страны продолжается.

Группировка, с которой уже не первый год борется правительство страны, — фракция, отколовшаяся в 2010 году от «Исламского освободительного фронта моро». Сепаратисты выступают за создание исламского государства1 на Южных Филиппинах. Известно, что некоторые члены группировки присоединились к запрещенному в РФ ИГ1.

В октябре президент РФ Владимир Путин провел встречу с филиппинским коллегой Родриго Дутерте, в ходе которой предложил стране помощь в борьбе с терроризмом. Российский лидер напомнил, что во время прошлого визита президенту Филиппин пришлось срочно возвращаться на родину из-за теракта, который устроили боевики ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Manila Bulletin
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