Ученые изучили новые свойства взаимодействия «свет-вещество»

Москва, 27 ноября. Ученые Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) изучили эффект взаимодействия «свет-вещество», который может использоваться в разработке источников света нового типа, биосенсоров, а также для управления химическими реакциями.

На примере флуоресценции органического красителя родамина-6G исследователи показали возможность управления взаимодействием локализованной в малом объеме электромагнитной волны с экситонами в материи с помощью уникальной установки — перестраиваемого оптического микрорезонатора Фабри — Перо. Это позволит изменять фундаментальные свойства возбужденных состояний в объеме резонатора и получать поляритоны — квазичастицы с новыми гибридными свойствами.

Как рассказал научный сотрудник Лаборатории нанобиоинженерии НИЯУ МИФИ Дмитрий Довженко, главной технологией, используемой в работе, стала локализация мод электромагнитного поля в малом объеме перестраиваемого микрорезонатора.

Уникальную установку, позволяющую с высокой точностью контролировать пространственное и спектральное распределение электромагнитных волн в малом объеме пространства, ограниченном металлическими зеркалами, разработали в университетской лаборатории.

«Так мы получаем возможность контролировать свойства получаемых гибридных квазичастиц, которые являются суперпозицией возбуждения в веществе и собственных мод резонатора», — пояснил Довженко.

По его словам, исследование имеет фундаментальное значение, поскольку позволяет подробно изучать процесс образования таких связанных состояний и зависимость их свойств от условий эксперимента.

Результаты исследования имеют прямое практическое применение и для управления скоростью химических реакций, уверены ученые. Они позволят увеличивать дистанцию резонансного переноса энергии и повышать эффективность различных оптоэлектронных приборов.

Ученые активно работают над исследованием влияния связи «свет-вещество» на резонансный перенос энергии и исследуют возможность управления данным процессом путем контроля параметров резонатора.

Также они продолжают исследования зависимости свойств образованных гибридных квазичастиц от различных параметров ансамбля частиц, помещенных в микрорезонатор.

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