Российские ученые выяснили механизм «хранения» слов в мозге

Москва, 27 ноября. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) исследовали механизм «хранения» слов в мозге. Результаты работы были опубликованы в журнале Human Brain Mapping.

Специалисты выяснили, как человеческая память сохраняет смысл глаголов. По имеющимся оценкам, в среднем человек хранит в памяти несколько десятков тысяч слов, но чтобы отыскать нужное из них мозгу обычно требуется всего несколько сот миллисекунд. В последнее время приобретает популярность принцип «воплощенного сознания», согласно которому в работе со смыслом слов участвуют те же зоны мозга, которые отвечают за соответствующие действия. Например, смысл глагола «бежать» хранится в том же участке мозга, который управляет движением ног. Российские ученые проверили эту гипотезу.

Для проведения исследования специалисты использовали магнитоэнцефалографию. МЭГ способна измерить активность определенного участка коры больших полушарий с миллисекундной точностью. Лаборант-исследователь МЭГ-центра МГППУ Анна Павлова рассказала, что участников эксперимента попросили придумать глаголы к существительным. В некоторых случаях респондентам было легко: например, когда речь шла о подборе глагола к слову «солнце». В других случаях испытуемым было сложнее.

«Что, например, делает подоконник? Была обнаружена активация моторной коры в промежуток времени, соответствующий извлечению смысла глагола из памяти. Когда придумать глагол было трудно, моторная активация была сильнее, что подтверждает нашу гипотезу», — цитирует слова Павловой РИА Новости.

Авторы исследования отмечают, что понимание процессов того, как мозг справляется с подобными трудностями, является ключом к подбору терапии ряда патологических состояний, в том числе — к афазии Брока.

Ранее ученые Женевского университета совместно с американскими коллегами выяснили, что плохие сны помогают человеку «тренировать» нервную систему. По их словам, такие сновидения помогают подготовить психику к нормальной реакции на возможные стрессовые обстоятельства в реальной жизни.