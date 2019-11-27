Один ребенок погиб, еще 17 пострадали при взрыве в школе Дейр-эз-Зора — видео ФАН

Дамаск, 27 ноября. Один ребенок погиб, еще 17 несовершеннолетних получили ранения в результате взрыва мины террористом «Исламского государства1» (деятельность запрещена в России) на территории одного из школьных дворов в деревне Аль-Тайба в восточной части сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

На месте происшествия удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Заместитель директора больницы Асад в городе Дейр-эз-Зор, Эссам аль-Арафи, в комментарии нашему корреспонденту рассказал, что тело погибшей девочки и остальных 17 детей с ранениями разной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. По его словам, двое из пострадавших детей находятся в критическом состоянии, их жизни продолжают висеть на волоске.

В нашем распоряжении оказалось видео, снятое в больнице:

Врач также добавил, что травмы, полученные детьми в возрасте от 6 до 13 лет, были вызваны осколками от взрыва мины в одном из школьных дворов Аль-Тайба.

Стоит отметить, что террористические группировки нередко устанавливали мины и самодельные взрывные устройства (СВУ) в деревнях, городах и сельскохозяйственных районах перед тем, как покинуть регион и передать его в руки сирийской правительственной армии. САА делает все возможное, чтобы обезопасить освобожденные территории для мирных жителей — большинство взрывных устройств удается обнаружить специальной бригаде саперов правительственной армии, которые ликвидируют все СВУ на месте.

Ранее сообщалось, что пять сирийских граждан погибли, еще несколько человек получили ранения из-за снарядов, выпущенных террористическими группировками в жилых кварталах Алеппо. Обстрелу джихадистов подверглись районы на западе сирийского Алеппо — Азамия, Салах-ад-Дин, а также район Джамилят. Всего в район Алеппо упало 30 снарядов.

1 Организация запрещена на территории РФ.