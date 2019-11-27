Увеличилось число пострадавших при столкновении автобуса и электрички под Астраханью

Астрахань, 27 ноября. Число пострадавших при столкновении автобуса и электрички в Астраханской области увеличилось до 14 человек. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел около 08.00 по местному времени в Красноярском районе на территории ООО «Газпром добыча Астрахань». Автобус KIA развозил работников по объектам промышленного предприятия, а электричка следовала из Астрахани. В момент столкновения в автобусе находились 25 человек, а электропоезд вез 650 пассажиров.

Как рассказал 57-летний водитель автобуса, он решил объехать транспортное средство, стоящее перед железнодорожным переездом, подумав, что оно сломалось, и выехал на пути, не заметив запрещающий сигнал.

В пресс-службе уточнили, что из-за столкновения пострадали 14 пассажиров автобуса, пятерым из них потребовалась госпитализация. Информация об их травмах на данный момент уточняется. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, полиция проводит проверку в связи с нарушением правил дорожного движения, повлекшим причинение вреда здоровью людей.