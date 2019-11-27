Российские банки должны представлять данные о долговой нагрузке клиентов с 1 января

Москва, 27 ноября.Российские финансово-кредитные организации с 1 января 2020 года должны подавать в Центральный банк (ЦБ) отчет о долговой нагрузке физических лиц. Об этом свидетельствует указание регулятора.

Банки и микрофинансовые организации России с 1 октября, выдавая заемные средства, обязаны рассчитывать и предельную долговую нагрузку (ПДН) клиентов. Этот показатель по кредитам от десяти тысяч рублей считается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.

«Информация о долговой нагрузке заемщиков — физических лиц»… подлежит представлению кредитными организациями, у которых средняя величина ссудной задолженности по кредитам (займам) физических лиц, рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих году представления отчета, соответствует или превышает 60 миллиардов рублей», — объясняется в документе.

Ввод ПДН обусловлен обеспокоенностью ЦБ темпами роста потребительского кредитования и долговой нагрузки россиян.

В октябре регулятор сообщил, что совокупный уровень долговой нагрузки населения вырос до 10,6%, достигнув максимального значения с лета 2012 года. При этом основной вклад в его рост внесли необеспеченные потребительские кредиты.

В середине ноября крупные банки предложили регулятору давать возможность клиентам предоставлять декларации о своих доходах, а финансовым организациям — получать информацию о таких клиентах в бюро кредитных историй при оформлении кредитов.

22 ноября стало известно, что крупнейшие российские финансово-кредитные организации могут снизить ставки по выданным с помощью биометрии займам и начать использовать удаленную идентификацию в программах лояльности.