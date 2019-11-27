Сторонники Моралеса не отдадут власть в Боливии американцам без боя

Социалисты выиграли на последних выборах и будут там выигрывать снова. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) в Ла-Пасе рассказал депутат 18-го округа партии МАС в провинции Арома города Ла-Пас Франклин Флорес Кордоба.

Заметим, что исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес подписала законопроект об отмене результатов президентских выборов и о проведении нового всеобщего голосования.

Социалисты считают действия Жанин Аньес и поддерживающей ее армии государственным переворотом, саму Аньес называют самозванкой и заявляют о прямом участии США в военном перевороте в Боливии. Социалисты также заявляют, что готовы к борьбе и даже к войне, если это понадобится.

- Здравствуйте господин Франклин. Давайте начнем с того, как вы относитесь ко всем происходящим в стране событиям после выборов?

- С нашим президентом Эво Моралесом мы получили все свободы, все права, которых раньше у нас не было. Например, право на воду, ведь человек, который живет в деревне, раньше мог пить воду только из реки и у него не было доступа к чистой воде. Кроме того, людей с национальными (индейскими) фамилиями не брали в армию, их не брали в полицию, не разрешали становится офицерами. Им нельзя было поступать в военные школы.

Кроме того, при других правительствах, до Эво Моралеса, власти распродавали нефть, газ, все ресурсы, принадлежащие государству, все перешло в частные руки. Даже министры этим грешили, продавая национальные богатства и передавая деньги своим родственникам и друзьям. Только по 15 боливиано с барреля (около 2 долларов или 138 рублей – прим. ФАН) шло государству, народу, а все остальное забирали они.

Когда же Эво Моралес пришел к власти, он сразу национализировал природные богатства страны. Все вернул государству и ввел бонусы: к примеру, пожилые люди, у которых нет пенсий, раз в год получали определенный бонус, социальное пособие. Нечто подобное (хуансито пинто – средства на оплату учебы) выдавалось и школьникам. Беременные женщины, а также уже родившие, но не имеющие заработка, раз в год получали рис, курицу, мясо, сыр, сухое молоко и другие продукты питания.

Но после того, как Моралес решил разрабатывать литий в солончаке Уюни, ранее все потерявшая олигархия начала организовываться и в результате появилось это оппозиционное правительство. После выборов их люди начали сжигать дома – Эво Моралеса, депутатов от его партии. Они залезли в дом к Моралесу, сожгли дом его сестры. Они воровали, грабили и жгли, при этом на их сторону встала боливийская полиция. Так, правоохранители в Кочабамбе объяснили свой переход сложной экономической ситуацией в стране, они закрылись в своем участке и не выходили оттуда. Потом ситуация распространилась по всей стране. Кстати, военные тоже объединились и заявили, что не будут охранять Эво Моралеса, а дальше руководство армии призвало президента сложить свои полномочия.

Лишившись поддержки армии и полиции Моралес отправился в одну из деревень, где открывал футбольное поле и уже после мероприятия, когда его вертолет взлетал произошел инцидент. Вертолет сломался, и пилот вынужден был совершить аварийную посадку.

- Другими словами, на Эво Моралеса было совершено покушение?

- Да, конечно, потому что техника работала даже в сложных климатических условиях, но на этот раз, когда погода была хорошей, вертолет вдруг упал. Ну а потом уже сеньор Эво Моралес, вице-президент и президент депутатов подали в отставку. Им всем угрожали, а последнему вообще сожгли дом и похитили его сестру. Всем угрожали и все вынуждены были уйти.

Важный момент - прошение об отставке, которое подает президент, должно официально зачитываться в сенате и перед депутатами, но этого сделано не было, и никто документа так и не увидел. Поэтому партия МАС не считает правомерной такую отставку.

- Какие действия партия будет предпринимать в будущем, после отставки главы государства?

- МАС, как партия, состоит из синдикатов, из кооперативов, простых людей, их соседей. Мы народ. Ну а теперь, произошедшие события еще больше нас сплотили, поэтому партия будет действовать вместе, объединением.

- Но, если говорить детально – планируются какие-нибудь действия в политической плоскости?

- Сначала будут легальные акции – мы будем подавать заявления в международные инстанции, где будем объяснять, что новые правительство нелегальное, что они виновны в гибели людей на демонстрациях. Потом будем выдвигать своих кандидатов на выборы, будут выбираться депутаты и сенаторы от нашей партии.

- Господин Франклин, как вы относитесь к тому, что правительство назначало новые выборы? Считаете ли вы, что вся эта ситуация была, по сути, государственным переворотом?

- Не только я думаю, что это государственный переворот, народ также считает. Когда полиция уходит, когда правоохранители не выходят на улицы, когда военные тебе говорят: подавай в отставку, естественно — это государственный переворот. А теперь, мы как партия, представляющая рабочих и крестьян, обязаны всех объединить и поставить как ударную силу на новых выборах.

- Эта ударная сила будет действовать на улицах боливийских городов и применять насилие по отношению к оппонентам или речь идет о работе в политическом поле?

- Мы (социалисты) выиграли на выборах и там мы будем выигрывать снова. Только так, только при помощи урн для голосования.

- Будет ли партия МАС добиваться возвращения Эво Моралеса в Боливию и снятия с него всех обвинений?

- Эво Моралес заявил, что на этот раз не будет кандидатом в президенты. Он вернется только тогда, когда будет такая возможность. Все социальные движения, которые объединяет МАС как партия, будут во главе с Эво Моралесом, потому что он наш президент, президент МАС. Мы будем выступать на выборах со своими делегатами, и мы самая первая, самая сильная партия в стране.

- Большая ли поддержка будет у того человека, который будет выдвигаться в президенты от МАС?

- У МАС есть своя сильная основа, база людей, которые постоянно нас поддерживают. В Боливии есть две категории людей: первые – это производители, люди с деньгами, люди у которых есть заводы, фабрики и т. д. Вторые – это рабочие, крестьяне, простые люди. И те, и другие сейчас объединились в конфликтной ситуации и будут поддерживать кандидатов, которых выдвинет МАС.

- Сейчас много говорится о вмешательстве США во внутренние дела Боливии. Есть ли какие-нибудь подтверждающие это факты?

- Естественно. Раньше даже здесь, в парламенте, во дворце президента были комнаты, где находились американские агенты. Именно они заставляли бывшее правительство назначать руководство полиции, руководство армии и даже генерального прокурора страны. И сейчас новое правительство хочет вернуть DEA (Drug Enforcement Administration американское управление по борьбе с наркотиками) чтобы она якобы боролась с наркомафией. Еще они хотят вернуть международный банк.

Заметим, что одним из первых шагов новых властей Боливии на внешнеполитической арене стало активное взаимодействие с США. Боливийский МИД отправил нового посла в Вашингтон.

«Сегодня министр иностранных дел Карен Лонгарик назначила чрезвычайным и полномочным послом при правительстве Соединенных Штатов Америки Уолтера Оскара Серрате Куэльяра, который ранее был послом и постоянным представителем Боливии при ООН», - говорится в сообщении МИД Боливии от 27 ноября.

Это кресло пустовало последние 11 лет. Предыдущего боливийского посла США выслали на волне дипломатического скандала: Моралес обвинил американского посла в поддержке сепаратизма и объявил персоной нон-грата.

Напомним, государственный переворот в Боливии произошел после 20 дней протестов, организованных правыми группировками, поддерживаемыми и, вероятно, спонсируемыми Государственным департаментом США. Протестующие отрицали победу Моралеса на выборах президента страны и на их сторону встала Лига американских государств, безосновательно заявившая о подтасовках во время голосования и потребовавшая провести новые выборы. Эво Моралес на перевыборы согласился, но протесты уже было не остановить.

Хорошо организованные банды правых начали устраивать настоящие погромы, нападать на социалистов и устраивать самосуд над местными левыми чиновниками. В свою очередь сенатор боливийского парламента Жанин Аньес объявила себя исполняющим обязанности президента страны и ее кандидатуру поддержали США и армия, руководство которой призвало Моралеса уйти в отставку. С позицией США не согласились сторонники социалиста Моралеса, которые решили поддержать свергнутого президента и вышли на улицы боливийских городов. Их действия начали пресекаться новой властью, которая не стеснялась использовать силу и спецсредства для разгона протестующих. В ответ оппозиция также создала боевые отряды, что вылилось в столкновения между сторонниками социалистов под флагами МАС (Movimiento al Socialismo — движение к социализму) и правыми, которых поддерживает армия и США.