Украинцы пожалели Данилко, покинувшего в слезах проект «Х-фактор»

Киев, 28 ноября. Пользователи Сети пожалели покинувшего популярное шоу «X-фактор» и сбежавшего из студии Андрея Данилко, более известного публике в качестве Верки Сердючки. По мнению участников дискуссии, решение артиста уйти из проекта связано с депрессией.

Украинский певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу «X-фактор», заявив о своей непрофессиональности и непригодности для роли наставника в этом проекте, сообщал «Царьград».

В прямом эфире шоу артист назвал себя «придурком», отметив, что в проекте должен появиться другой наставник, который поможет конкурсантам.

«Возможно, вы поменяете как-то эту ситуацию, но я сейчас подумал, что мне надо кого-то выбирать и я не готов это делать. Мне кажется, что мне лучше все-таки этот проект покинуть. Я ничего не могу сделать, извините», — сказал он.

После этих слов расплакавшийся Данилко покинул студию, передает телеканал «360».

«Спасибо за Сердючку. Видно, что у человека депрессия, не думаю, что это какой-то пиар-ход. Человек реально устал. От шоу-бизнеса тоже нужно отдыхать», — отметил пользователь под псевдонимом Игорь Кот.

Украинцы шокированы решением артиста, поскольку, по их мнению, это самый компетентный и грамотный наставник, к которому хотели попасть многие участники проекта.

«Скажите мне, что это все сон… И Данилко возвращается в «Х-фактор». Просто ничего не было», — пишут расстроенные пользователи Twitter.

Нашлись и те, кто связал решение Данилко с алкогольной зависимостью, но, впрочем, таких было немного.