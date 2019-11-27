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Авиационные власти США лишили Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX

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Авиационные власти США лишили Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX

Вашингтон, 27 ноября. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США сообщило, что будет единственным органом, который может выдавать сертификаты летной годности на лайнеры Boeing-737 MAX. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на письмо, направленное авиационными властями США в компанию Boeing.

В документе отмечается, что ранее решение о выдаче сертификатов авиарегулятор принимал совместно с Boeing. Восстановить права авиастроительной корпорации по выдаче документов на самолеты планируется после того, как ФАУ убедится, что компания Boeing обладает «полностью функциональной системой контроля качества».

«Общественные интересы и интересы безопасности авиационной коммерческой деятельности требуют, чтобы ФАУ сохранила полномочия выдавать сертификаты летной годности на все самолеты серии 737 MAX», — цитирует письмо ФАУ Reuters.

Федеральное авиационное управление США также сообщило, что проверка изменений в конструкции самолетов Boeing-737 MAX и нововведений в программе обучения пилотов еще не завершена.

Ранее эксперты пришли к выводу, что ключевую роль в авиакатастрофе Boeing-737 MAX перевозчика Lion Air в Индонезии сыграли проблемы при проектировании лайнера и недостатки при контроле соблюдения авиационных правил. Жертвами авиакатастрофы стали 189 человек.

В марте 2019 года самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, рухнул возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

После второй катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели. Кроме того, многие авиаперевозчики приняли решение о временном прекращении эксплуатации Boeing-737 MAX 8.

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Источник: Reuters
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