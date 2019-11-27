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Голикова рассказала, что для нее значит счастье

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Голикова рассказала, что для нее значит счастье

Москва, 27 ноября. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила, что, на ее взгляд, значит счастье.

Соответствующий вопрос заместителю председателя правительства задал ведущий в эфире Первого канала. Голикова, отвечая, подчеркнула, что это весьма философская тема.

По ее мнению, счастье — это, прежде всего, жизнь.

«Счастье — что мы любим, рожаем детей и имеем возможность быть востребованными в этой жизни», — рассказала вице-премьер.

Ранее секрет своего счастья раскрыл президент РФ Владимир Путин. В фильме журналиста Андрея Кондрашова глава государства напомнил, что у каждого человека свое понимание этого состояния. Российский лидер отметил, что лично для него счастье — возможность формулировать большие задачи и умение находить способы и силы добиваться поставленных целей.

Голикова рассказала, что для нее значит счастье

В июле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала молодежи, как быть счастливыми. Выступая перед участниками всероссийского образовательного форума «Территория смыслов», политик призналась, для нее счастье заключается в балансе между карьерой и семьей. Она посоветовала ребятам никогда не быть злопамятными, отказаться от ревности и зависти, поскольку эти чувства «разрушают человека изнутри».

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Источник: РИА Новости
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