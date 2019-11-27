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Голикова рассказала о темпах решения проблемы с детскими садами в России

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Голикова рассказала о темпах решения проблемы с детскими садами в РоссииМосква, 27 ноября. Проблема доступности детсадов для детей от трех до семи лет в России близка к решению, в стране остались пять отстающих регионов. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она напомнила, что с 2013 года российское правительство запустило реализацию программы по обеспечению доступности дошкольного образования для детей указанных возрастных категорий. 

«Я не могу сегодня сказать, что она решена на 100%, но она близка к этому решению. У нас есть пять отстающих регионов страны»,— сказала вице-премьер.

Голикова обратила внимание, что в нацпроекте «Демография» стоит задача обеспечить местами в детских садах детей в возрастной категории до трех лет. По ее словам, в результате должно быть создано 255 тысяч таких мест.

Кроме того, вице-премьер рассказала об индексации маткапитала, которая возобновится с 2020 года. Она отметила, что на уровень инфляции будут проиндексированы и неиспользованные части пособия. Выступая на заседании трехсторонней комиссии в кабмине в конце сентября, Голикова сообщила, что размер материнского капитала в следующем году вырастет на 3,8% и составит 466 тыс. рублей

Ранее стало известно, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году.

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Источник: РИА Новости
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