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Опубликованы фото и видео с места столкновения электрички и автобуса под Астраханью

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Опубликованы фото и видео с места столкновения электрички и автобуса под Астраханью

Астрахань, 27 ноябрь. Пассажирский автобус столкнулся с электричкой в Астраханской области ранним утром 27 ноября. В распоряжение Федерального агентства новостей поступили фото и видео с места происшествия.

Инцидент произошел на территории ООО «Газпром добыча Астрахань». Электричка следовала из Астрахани, а автобус KIA ехал с базы ЭВС газодобывающего предприятия и развозил работников по объектам компании. По предварительной информации, на железнодорожном переезде водитель автобуса не пропустил электричку.

Опубликованы фото и видео с места столкновения электрички и автобуса под Астраханью

Ранее сообщалось, что в результате столкновения автобуса и электрички пострадали 10 человек. Травмы получили только находящиеся в автобусе, из пассажиров электрички никто не пострадал.

Опубликованы фото и видео с места столкновения электрички и автобуса под Астраханью

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Источник: Федеральное агентство новостей
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