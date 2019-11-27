Опубликованы фото и видео с места столкновения электрички и автобуса под Астраханью

Астрахань, 27 ноябрь. Пассажирский автобус столкнулся с электричкой в Астраханской области ранним утром 27 ноября. В распоряжение Федерального агентства новостей поступили фото и видео с места происшествия.

Инцидент произошел на территории ООО «Газпром добыча Астрахань». Электричка следовала из Астрахани, а автобус KIA ехал с базы ЭВС газодобывающего предприятия и развозил работников по объектам компании. По предварительной информации, на железнодорожном переезде водитель автобуса не пропустил электричку.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения автобуса и электрички пострадали 10 человек. Травмы получили только находящиеся в автобусе, из пассажиров электрички никто не пострадал.