Голикова рассказала об индексации маткапитала в 2020 году

Москва, 27 ноября. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что индексация материнского семейного капитала возобновится со следующего года, при этом на уровень инфляции будут проиндексированы и неиспользованные части материнского капитала. Об этом она сообщила в прямом эфире передачи «Право на справедливость» на Первом канале.

Она отметила, что с начала этой программы законным правом на материнский семейный капитал воспользовались 9,5 млн женщин. Она особо обратила внимание на то, что это один из самых успешных проектов, которые реализуются в Российской Федерации, пишет «ФедералПресс».

При этом Голикова заверила, что с будущего года будет возобновлена индексация материнского семейного капитала. По словам вице-премьера, если какая-то часть этого капитала была уже потрачена, а часть осталась, то эта она тоже будет индексироваться на инфляцию.

Как ранее сообщал Infox.ru, депутаты Воронежской областной думы ратифицировали индексацию регионального материнского капитала. Если раньше маткапитал составлял 116 тысяч рублей, то теперь — 150 тысяч.