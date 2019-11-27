Москва, 27 ноября. Онкологи Сеченовского университета составили памятку и «зеленое» меню для защиты от онкологических заболевании. По словам специалистов, эти правила снижают риск заболеть раком, а также повышают шансы на успешное лечение тех, кто болен.

Было создано «зеленое» меню против рака. По словам ученых, чтобы снизить риск появления онкологических заболеваний, нужно есть побольше зеленых овощей. Медики уточнили, что в них нет «плохих» углеводов, эти продукты не повышают сахар в крови, а также не прибавляют лишнего веса. Как пишет KP.Ru, в «зеленое» меню входят салатные листья, все виды капусты, шпинат, репа, зеленый лук, лук-порей.

Как объяснили ученые, сахар питает все клетки в организме: как больные, так и здоровые. Все углеводы, которые мы потребляем, распадаются на «просто сахар», и это стоит меть в виду.

«Научные исследования показывают: высокий уровень инсулина в крови связан с повышенным онкологическим риском», — подчеркнули специалисты.

Ранее австралийские ученые назвали ряд продуктов, употребление которых снижает риск развития рака кишечника. Специалисты посоветовали включить в рацион больше продуктов, богатых клетчаткой.

Как писали СМИ со ссылкой на данные из исследования «Рак в Австралии», ежегодно публикуемого Австралийским институтом здравоохранения и социального обеспечения (AIHW), треть случаев возникновения злокачественных опухолей кишечника связана с курением и неправильным питанием. Последнее предполагает в том числе регулярное употребление в больших количествах жирного мяса, а также сосисок и колбасы. Специалисты рекомендуют снизить количество такой пищи в рационе до 100 граммов в день.

Вместо этого ученые рекомендуют включить в рацион продукты питания, богатые клетчаткой, причем в количестве около 30 граммов в день. Речь идет об отрубях и рыбе. Также специалисты советуют не отказываться от молочной продукции и кофе.