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Технологии

Ученые создали сенсор для поиска молекул взрывчатки

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Ученые создали сенсор для поиска молекул взрывчатки

Владивосток, 27 ноября. Ученые разработали сверхчувствительный сенсорный элемент, с помощью него можно находить молекулы взрывчатки, сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета.

Ученые создали сенсор для поиска молекул взрывчатки. ​​​​​​​В исследовании приняли участие специалисты из Дальневосточного федерального университета, Дальневосточного отделения РАН, Технологического университета Суинбурн и Мельбурнского центра нанотехнологий. Как уточнили эксперты, сенсор разработали на основе черного кремния, который улавливает мельчайшие следы высокотоксичных нитроароматических веществ.

По словам ученых, такие соединения очень опасны для экологии, в окружающую среду они попадают через сточные воды производств лаков, красок, растворителей, военных производств. Эти вещества часто содержатся во взрывчатых смесях.

«С его помощью можно определять наличие молекул взрывчатки, вести мониторинг экологической загрязненности, проводить медицинские и криминалистические экспертизы», — подчеркнули в университете.

Ученые создали сенсор для поиска молекул взрывчатки

Ранее российские ученые создали ударопрочный «антитеррористический» бетон. Как рассказали специалисты, разработка может быть использована для защитных сооружений военного и гражданского назначения. Кроме того, специалисты намерены применить ее при создании несущих конструкций атомных станций и в Арктике.

Как пишет РИА Новости, исследователи заменили 40% состава цемента отходами производства. Это зола рисовой шелухи, отсев дробления известняка и кварцевый песок (разработали в ДВФУ). Как подчеркнули ученые, устойчивость к трещинам нового бетона в 6–9 раз превосходит традиционные образцы ГОСТ.

Ранее российские ученые разработали новый вид бетона, который обладает повышенной прочностью и подходит для применения на Крайнем Севере. Разработку вели инженеры ДВФУ совместно с коллегами из Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ). Отмечается, что новый материал позволит увеличить темпы бетонирования строительных конструкций в три-четыре раза. Бетон не пропускает воду и устойчив к морозу, поэтому его можно использовать при строительстве на Дальнем Востоке и в условиях Крайнего Севера.

 

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Источник: пресс-служба Дальневосточного федерального университета
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