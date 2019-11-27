Дальность стрельбы одной из самых точных в России винтовок увеличили до 2 км

Москва, 27 ноября. Российское предприятие-разработчик оружия ORSIS создало и успешно протестировало новейшую модификацию снайперской винтовки Т-5000 — ORSIS-375CT. Специалистам удалось добиться двухкилометровой дальности поражения.

«Разработана версия Т-5000 под калибр 375 Cheytac (9,5х77 мм), тестовые испытания прошли успешно. Если дальность поражения 338 калибра – 1500 метров, то здесь мы уже выходим за два километра. Рабочее название этой модели ORSIS-375CT», — цитирует РИА Новости генерального директора предприятия Владимира Злобина.

Серийное производство новой модификации винтовки планируется начать в предстоящем году, но компания уже получила предзаказы из разных стран. По словам разработчика, принципиально новое оружие соответствует всем мировым требованиям.

Т-5000 — ORSIS-375CT была создана на базе винтовки ORSIS Т-5000, является разработкой оружейного завода «Промтехнология». Оружие предназначено для антитеррористических и снайперских спецподразделений.

Напомним, ранее эксперт высоко оценил новый крупнокалиберный автомат спецназа ФСБ ШАК-12. Предполагается, что новое оружие будет использовано войсками специального назначения в городских условиях. Он тактически универсален, также в комплекте идут три вида пуль калибра 2,7×55 мм СЦ-130: бронебойные, оболочечные и двойные.