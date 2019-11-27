Москва, 27 ноября. Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбрать хурму. Как сообщили в организации, вяжущие и невяжущие сорта отличаются формой.

«Плоды невяжущих сортов хурмы обычно имеют круглую или немного уплощенную форму, зачастую они имеют четырехгранную форму в поперечном разрезе», — рассказали в Роскачестве.

Эксперты уточнили, что невяжущие плоды обычно достаточно жесткие. Вяжущая хурма чаще имеет коническую форму. Кроме того, особенности плода зависят от места происхождения. Так, невяжущие сорта пользуются популярностью в Восточной Азии. В нашу страну хурму чаще всего привозят из Азербайджана и Узбекистана, пишет «Вечерняя Москва».

Вяжущие плоды теряют это свойство при созревании, когда становятся мягкими, однако полностью созревшую хурму нельзя транспортировать или долго хранить. Обычно спелый плод можно отличить по высохшим листам и сухой плодоножке. Кроме того, основание дозревшей ягоды под листьями должно быть коричневым, сообщает KP.RU.

Также в Роскачестве поделились способом, который позволит избавить от вяжущих свойств любую хурму. Для этого плоду нужно дать дозреть, положив его в пакет и оставив при комнатной температуре на несколько дней. Кроме того, можно замочить ягоду на некоторое время в теплой воде, передает радио Sputnik. Как рассказала генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий, ускорить процесс созревания плода поможет этилен, который активно выделяют яблоки и бананы. Чтобы быстро получить спелую хурму, можно положить в один пакет с ней эти фрукты.

Ранее врачи объяснили, почему некоторым людям нельзя есть хурму. Так, употребление ягоды противопоказано тем, кто имеет проблемы с поджелудочной железой или камни в почках.