Москва, 27 ноября. Регулярное голодание способствует снижению риска сердечной недостаточности и увеличению продолжительности жизни. Об этом рассказали ученые из Американской Ассоциации Сердца.

Ученые назвали эффективный способ продления жизни. Эксперты исследовали около двух тысяч человек, которые прошли катетеризацию сердца. Из них 389 человек регулярно применяли голодание. Врачи наблюдали за их состоянием более четырех лет. Как пишет MedicalXpress, смертность среди голодающих была на 45% ниже, чем у остальных участников исследования. Кроме того, ученые заметили, что сердечные приступы у голодающих происходят на 71% реже.

Ранее научные сотрудники из Германии определили, что загрязнение воздуха может быть причиной в два раза большего числа смертей, чем считалось ранее. При этом летальные исходы наступают чаще из-за сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных хроническим воздействием аэрозолей.

Эксперты смоделировали воздействие разных источников загрязнения воздуха на уровень смертности. Выяснилось, что четыре года назад негативное состояние окружающей среды стало причиной смерти 790 тысяч человек на территории европейских стран. При этом 40-80% этих случаев приходилось на сердечно-сосудистые заболевания, в том числе речь идет об инсультах и инфарктах, что почти вдвое превышает число скончавшихся от нарушений в работе органов дыхания.

Отмечается, что на планете число умерших по причине загрязненного воздуха составляет 8,8 миллиона человек ежегодно, что в два раза превышает предыдущие цифры. Как отмечают специалисты, по этой причине погибает больше человек, чем от употребления табачных изделий.

Ключевым фактором, оказывающим отрицательное воздействие на организм, является наличие в воздухе твердых частиц диаметром порядка 2,5 микрона — PM2.5, которые являются главной причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, ученые из Соединенных Штатов объяснили, почему в последнее время у молодых женщин участились сердечные приступы.