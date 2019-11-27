Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук. События дня. ФАН-ТВ

ДТП в Доминикане Отдых в Доминикане для 39 российских туристов закончился плачевно. Автобус с нашими соотечественниками попал в серьезное ДТП. В местной больнице сейчас находится 27 россиян, среди пострадавших трое детей. Одной женщине пришлось ампутировать руки. Жертв нет. ЧП произошло, когда туристы ехали в аэропорт. По предварительной версии, причиной аварии стал грузовик, который неожиданно выскочил перед автобусом. Водитель резко затормозил, но столкновения избежать не удалось. Автобус опрокинулся, грузовик снесло с дороги

Flydubai прокомментировал расследование МАК У пилота, разбившегося в Ростове-на-Дону самолета, не было полных данных о погоде. Так доклад МАК о катастрофе в 2016 году прокомментировала авиакомпания Flydubai. Как отмечает авиаперевозчик, экипаж не получал предупреждения о сдвиге ветра. Сигнал об этом прозвучал лишь, когда лайнер решил войти на второй круг при приземлении. Напомним, авиакатастрофа в марте 2016 года унесла жизни 55 пассажиров и семи членов экипажа. Boeing-737 авиакомпании Flydubai летел из Дубая. По данным расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК), авиакатастрофа произошла из-за ошибок пилота.

США обеспокоены испытаниями С-400 США обеспокоены испытаниями С-400. Госсекретарь Штатов Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжит переговоры с Анкарой. США до сих пор надеются, что Турция откажется от российских зенитных ракетных комплексов. Напомним, что решение приобрести наши системы ПВО С-400 стало одной из причин разногласий между Анкарой и Вашингтоном. Тем не менее, власти Турции заявляют, что не пойдут на поводу Штатов. Ожидается, что ЗРК введут в строй в апреле 2020 года.