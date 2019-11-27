Военные аналитики предрекли Британии поражение в случае войны с Россией

Лондон, 27 ноября. Эксперты из Королевского Объединенного института оборонных исследований заявили, что сухопутные войска Британии в случае вооруженного конфликта с Россией в Восточной Европе потерпят «полное поражение». Об этом сообщает BBC News со ссылкой на доклад RUSI, подготовленный к предстоящей встрече лидеров стран — членов Североатлантического альянса.

По окончании исследования выяснилось, что у британской армии дефицит критической огневой мощи по сравнению с российскими военными. Кроме того, у нее и вооруженных сил единомышленников и партнеров по военному блоку «критическая нехватка» артиллерии, боевых припасов и транспорта.

В докладе указывается, что «омоложение и модернизация» сухопутной артиллерии Великобритании является «неотложным и крайне важным приоритетом», пишут «Известия».

Задачей исследования было проанализировать военные возможности в «маловероятном» контексте «высокоинтенсивного конфликта между НАТО и Россией».

Впрочем, военное ведомство Британии с выводами доклада аналитического центра не согласилось, заверив, что в случае конфликта Лондону «придут на помощь союзники».

Как ранее сообщал Infox.ru, европейские эксперты констатируют внутренний раскол в НАТО, хотя военный блок все же «рисует» единство всех своих членов. При этом член комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков обращал внимание на то, что НАТО создавалась как организация, «имеющая врага». По мнению сенатора, военный блок до сих пор просто «не нашел себе другой цели», отмечал «Царьград».