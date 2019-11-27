Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Стало известно, куда россияне чаще всего уезжают отдыхать на выходные

34
0 Оставить комментарий

Стало известно, куда россияне чаще всего уезжают отдыхать на выходные

Москва, 27 ноября. Эксперты выяснили, куда чаще всего россияне уезжают в короткие путешествия во время выходных или праздников. Подобные небольшие поездки в этом году стали весьма популярны.

По данным онлайн-сервиса Level.Travel, в этом году клиенты приобрели на 30% больше коротких туров, рассчитанных на три ночи, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РИА Новости.

35% всех проданных путевок приходится на российские курорты, куда можно быстро добраться и не требуется виза. Таковым, например, стал Крым и Краснодарский край. Короткий отдых там будет стоит около 18 тысяч рублей.

Среди зарубежных стран в данной категории – Турция, Греция, Кипр. Короткий тур в эти страны будет стоить от 27 до 35 тысяч рублей. Примерно за ту же цену можно посетить Чехию, куда также ездят россияне на выходные.

Ранее в Роструде назвали способ продлить новогодние каникулы. Как отметили в Федеральной службе по труду и занятности, длинные выходные, в том числе майские и новогодние, можно продлить на законных основаниях, присоединив к ним часть отпуска или отпуск целиком.

Вместе с тем самым популярным внутренним новогодним направлением у россиян стали курорты Краснодарского края, а у желающих встретить Новый год за границей спросом пользуются Турция, ОАЭ и Таиланд. Новогодний тур в пределах страны на пять дней в этом году обойдется в 18–25 тыс. рублей. Заграничные путевки (Турция) стоят от 35 тыс. рублей.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров