В Госдуме порекомендовали Зеленскому выстраивать диалог с РФ «без подсказок»

Москва, 27 ноября. Депутат Государственной думы Руслан Бальбек прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского об отношениях Киева и Москвы. По словам парламентария, для диалога необходимо желание двух сторон.

«Россия готова к переговорам, а вот Украина демонстрирует некие политические метания и высказывает постоянные претензии к формату переговоров и российской стороне в частности», — передает RT слова Бальбека.

Он также выразил мнение, что Париж и Берлин смогут оказать влияние на киевские власти в «нормандском формате», но, по его словам, для диалога с российской стороной Киеву надо прийти к этому решению «без каких-либо подсказок».

Ранее во время пресс-конференции по результатам переговоров с эстонским президентом Керсти Кальюлайд в Таллине глава украинского государства Зеленский назвал «очень сложными» двусторонние отношения Киева и Москвы. Он напомнил, что только граждане Украины должны выбирать: куда двигаться дальше.

«С Россией очень у нас очень сложная ситуация, вы ее знаете», — обратился он к эстонской коллеге.

Зеленский добавил, что Украина и РФ начали диалог, который будет продолжен на встрече лидеров четырех стран в «нормандском формате» 9 декабря во французской столице.

Ранее, как передавал НСН, ведущий политических ток-шоу Владимир Соловьев назвал Зеленского «завхозом». По мнению журналиста, лидер страны вести себя должен иначе. Кроме того, Соловьев прокомментировал слова Зеленского о «возвращении» Крыма, отметив, что украинский президент «аж запыхался», писал «Царьград».