Эксперты раскрыли функционал «умных» электросчетчиков

Москва, 27 ноября. Эксперты рассказали о функциях «умных» счетчиков потребления электроэнергии, способных удаленно передавать показания.

Как пишет РИА Новости, в России принят закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, включающих в себя, в том числе, «умные» счетчики, которые самостоятельно подают показания в энергосбытовую компанию и контролируют работу электрических сетей. Пока весь набор функций таких приборов не утвержден окончательно.

Как один из вариантов, счетчики могут быть оснащены системой ограничений энергоснабжения для граждан, систематически не оплачивающих коммунальные услуги, поскольку штрафы, утверждает Минэнерго РФ, не оказывают должного влияния на неплательщиков.

«Функционал приборов варьируется от удаленного сбора, обработки и передачи показаний приборов учета, до многотарифного учета и ведения журналов. В некоторых приборах реализована функция ограничения потребления электроэнергии», — рассказала менеджер центра энергетики Московской школы управления Сколково Анастасия Пердеро.

Окончательный функционал счетчиков все еще обсуждается, но в текущий вариант проекта минимального набора функций уже включено полное или частичное ограничение потребления электричества, а также возобновление энергоснабжения.