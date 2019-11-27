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Искусственный интеллект смог определить соавтора Шекспира

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Искусственный интеллект смог определить соавтора Шекспира

Москва, 27 ноября. При помощи искусственного интеллекта ученые определили, какой объем пьесы «Генри VIII» был написан Уильямом Шекспиром, а какой его соавтором – Джоном Флетчером. В результате полученных данных эксперты пришли к выводу, что Флетчер создал несколько сцен и значительную часть второго действия.

То, что пьеса является плодом коллективного труда, эксперты поняли давно. Однако экспериментально выяснить, какая часть произведения написана Шекспиром, а какая Флетчером, не представлялось возможным, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Однако специалист по искусственному интеллекту из Чехии Петр Плехач прибегнул к помощи алгоритма, изучившего стиль каждого из писателей. С помощью технологий исследователям удалось выяснить примерную долю авторства.

Аналогии между творчеством Шекспира и Флетчером были замечены литературоведом Джеймсом Спеддингом еще в 1850 году. Современный эксперимент подтвердил данную теорию.

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Источник: РИА Новости
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