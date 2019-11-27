Эксперты дали советы по выбору новогодних подарков для детей

Москва, 27 ноября. Эксперты рассказали, на что обратить внимание, выбирая детские новогодние подарки в магазине.

Опрошенные РИА Новости специалисты отмечают, что по сложившейся в России традиции детям дарят конфеты в ярких новогодних коробках, к концу новогодних каникул у ребенка, как правило, остается несколько наборов сладостей. При этом с точки зрения пользы для здоровья конфеты не представляют никакой ценности, поскольку не содержат витаминов, клетчатки и других важных компонентов, но обладают высокой калорийностью, а в их составе присутствуют красители, консерванты и ароматизаторы.

По мнению эксперта в области лечения избыточного веса Майры Рау, стоит обратить внимание на содержание в сладких подарках арахиса и карамели и не покупать конфеты с этими ингредиентами.

«У детей на арахис может быть аллергия. Карамельками или конфетами с арахисом маленький ребенок может подавиться. А поскольку дыхательные пути у детей узкие, такая сладость может перекрыть трахею», — отметила Рау.

Специалист госинспекции Москвы по качеству сельхозпродукции, сырья и продовольствия Нина Зайцева предостерегает от покупки конфет с консервантами.

«Не рекомендуется детям употреблять карамель, жевательную резинку, конфеты с консервантами — бензойной, сорбиновой кислотами и их солями, с этиловым спиртом, кофе, с заменителями сахара», — сообщила она.

Эксперты указывают также на жировую нагрузку, которая увеличивается с потреблением большого количества конфет. Сладости, утверждают они, не стоит исключать полностью, но нужно сократить их потребление до минимума и есть только после приема «нормальной» пищи.

Специалисты советуют обращать особое внимание на маркировку подарочных наборов, где указывается информация о производителе и сроке годности. Если такой маркировки нет, следует отказаться от покупки. Хранить сладкие подарки нужно в прохладном и темном месте, но не в холодильнике.

Тем, кто забоится о здоровье детей, советуют сделать выбор в пользу более здоровых подарков, содержащих фрукты, сухофрукты, мармелад и пастилу без добавления сахара, которые ребенок может есть ежедневно.