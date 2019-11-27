«Известия» сообщили, что авиасообщение с Грузией могут вернуть в начале 2020 года

Москва, 27 ноября. В первой половине 2020 года РФ может возобновить авиасообщение с Грузией, которое ранее было приостановлено из-за многочисленных антироссийских акций.

Рассматривался вариант восстановления перелетов до Нового года, однако из-за политической ситуации и массовых митингов в Тбилиси этого пока что сделать не удалось.

«Решение заморозить перелеты принималось в ответ на угрозу безопасности российским гражданам и разгул русофобских настроений. Сейчас надо дождаться завершения внутриполитического кризиса в Грузии», — цитируют «Известия» информированный источник в правительстве.

Также отмечается, что решение о восстановлении авиасообщения будет приниматься исключительно в одностороннем порядке Москвой, как оно ранее и было отменено. В Грузии с данным решением согласны.

Напомним, последние рейсы в направлении России грузинские авиакомпании выполнили 7 июля. На следующий день в силу вступил указ президента России Владимира Путина, согласно которому российским авиакомпаниям запрещается осуществлять полеты из России в Грузию.

Руководство РФ приняло такое решение после того, как в конце июня в Тбилиси прошли протестные акции. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы пытались захватить здание парламента, травмы получили более 240 человек, более 300 были задержаны. Кроме того, провокации сопровождались нападениями на российских журналистов.