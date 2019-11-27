Двое детей госпитализированы после ДТП с автобусом в Доминикане

Санто-Доминго, 27 ноября. По меньшей мере двое детей пострадали в ДТП с автобусом в Доминиканской республике, угрозы их жизням нет.

О пострадавших в аварии с автобусом, перевозившим российских туристов в Доминикане, сообщает ТАСС со ссылкой на туристическое агентство, клиентами которого являются попавшие в ДТП россияне.

«Двое из трех находившихся в автобусе детей находятся в госпитале, угрозы их жизням нет», — рассказала представитель туроператора Валерия Ферафонтова.

Напомним, авария с автобусом, в салоне которого находились 39 российских туристов, произошла накануне. Жертв нет. Травмы и ранения получили 27 человек, состояние 15 из них оценивается как тяжелое. Семеро туристов вылетели в Москву запланированным рейсом.

По предварительным данным, причиной аварии стало резкое маневрирование грузовика, ехавшего перед автобусом, что привело к столкновению.