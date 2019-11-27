Пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянке ампутировали руки

Санто-Доминго, 27 ноября. В Доминикане одна из россиянок, пострадавшая в результате столкновения туристического автобуса и грузовика, лишилась обоих рук. Врачам пришлось ампутировать конечности, сообщил руководитель отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

По словам дипломата, все пострадавшие в ДТП являются жителями Москвы. Среди попавших в ДТП туристов есть дети — от трех до девяти человек, сообщает РИА Новости.

В настоящее время правительство РФ установило контакт с доминиканским министром туризма, который заявил, что пострадавшие в аварии россияне получат лучший возможный в стране уход, часть граждан РФ уже доставили вертолетом в столичную больницу.

Напомним, во вторник ехавший в аэропорт туристического оператора Anex Tour врезался в грузовик и опрокинулся. В этот момент в салоне автобуса находились 39 российских туристов. Никто из них не погиб, но многие получили тяжелейшие травмы. На данный момент известно, что как минимум 15 россиян находятся в критическом состоянии.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места ЧП.