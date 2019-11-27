Рекорд по числу свободных вакансий побит в России

Москва, 27 ноября. Росстат сообщил, что число открытых вакансий у работодателей в РФ превысило 1,1 млн, побив рекорд трехлетней давности.

Как считают эксперты, нехватка сотрудников связана отчасти с сокращением экономически активного населения. На этот показатель влияет также развитие новых проектов.

«Известия» отмечают, что число открытых в России вакансий стало максимальным за период с 2016 года. Наибольшее количество свободных мест для трудоустройства зафиксировано в Москве (170 тыс.), Московской области (79 тыс.) и Петербурге (69 тыс.). При этом на рынке труда сохраняется умеренный уровень конкуренции. Так, по данным портала HeadHunter, на каждую из опубликованных на сайте вакансий приходится сразу несколько резюме от желающих найти работу.

«На одну вакансию приходится шесть резюме соискателей. На конец III квартала самыми дефицитными отраслями являлись консультирование, рабочий персонал, страхование, медицина и фармацевтика. Во всех перечисленных областях на одну вакансию приходилось меньше трех резюме», — рассказала руководитель службы исследований компании Мария Игнатова.

Специалисты указывают, что свободные рабочие места распределены по России очень неравномерно, а слабое развитие внутренней миграции затрудняет работодателям поиск квалифицированных сотрудников. Многие решают проблему, предлагая работу вахтовым методом.

По данным Минтруда, число свободных вакансий растет на фоне снижения безработицы. Ведомство отмечает, что в сентябре работу искали 4,6% экономически активного населения, что стало минимальным показателем в новейшей истории России.

По мнению экспертов, нехватка кадров в ближайшее время будет увеличиваться, что может привести к ускоренному росту зарплат в некоторых отраслях.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что благодаря использованию новых технологий в ближайшем будущем без работы могут остаться грузчики, продавцы и водители, профессии которых исчезнут из-за автоматизации в этих сферах.