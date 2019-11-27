Названы помогающие при похмелье продукты

Москва, 27 ноября. Индийские ученые назвали список продуктов, помогающих справиться с похмельным синдромом.

Ученые из Института химической технологии в индийском Мумбаи провели исследование, в результате которого был назван рецепт коктейля, избавляющего от похмелья. Они утверждают, что нежелательные симптомы после злоупотребления алкоголем можно снять, приняв напиток, содержащий десятую часть кокосового сока, 25 процентов сока лайма и 65 процентов грушевого сока.

По данным специалистов, такая смесь повышает активность ферментов, избавляющий организм от алкоголя. Способствуют этому процессу также сыр, помидоры и огурцы.

Как пишет «Российская газета», ученые предостерегают от употребления кофе после обильных алкогольных возлияний — считающийся бодрящим напиток может усугубить похмельное состояние.

По словам доктора Шраддхи Шринивасана, похмелье вызывается ацетальдегидом, в который превращается попадающий в кровь этанол. Человек чувствует недомогание, пока ацетальдегид не будет разрушен и переварен, причем уничтожающие его естественные ферменты, содержащиеся в печени и почках, не всегда действуют быстро. Приведенный выше рецепт существенно повышает эффективность работы природных ферментов.

К продуктам, помогающим при похмелье, ученые отнесли также пшеницу, имбирь, финики и какао. Не рекомендуется употреблять в этом состоянии молоко, витамин С, кофе и яйца. Вообще не влияют на ферменты черный виноград, крыжовник, чеснок и кориандр.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что житель Ростова-на-Дону выставил на продажу кота, который якобы избавляет от похмелья. Счастливый владелец оценил животное в 15 миллионов рублей.