В США у здания начальной школы произошла стрельба

Ванкувер, 27 ноября. В американском городе Ванкувер, расположенном в штате Вашингтон, двое человек пострадали в результате стрельбы у начальной школы. По данным местных СМИ, ЧП произошло во второй половине дня на стоянке рядом с учебным заведением.

Подробные обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Двое раненных на данный момент доставлены в больницу, об их состоянии не сообщается, с ними работают медики.

Личность стрелявшего уже удалось установить. Полиция начала погоню за стрелком, в ходе которой подозреваемый решил свести счеты с жизнью. Ряд близлежащих улиц в настоящее время перекрыт для проведения расследования, сообщает ТАСС со ссылкой на офис шерифа округа Кларк.

Напомним, в начале ноября правительство Соединенных Штатов Америки взбудоражила стрельба в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния. Тогда в результате нападения двое человек погибли, сам 16-летний стрелок был задержан.