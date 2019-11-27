Роспотребнадзор предложил защитить биоматериалы человека законом «О персональных данных»

Москва, 27 ноября. Любую генетическую информацию о человеке необходимо срочно оградить от попадания в третьи руки, защитив биологические данные гражданина законом «О персональных данных». Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, действующий закон имеет пробел в части защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала.

«Закон «О персональных данных» определяет только общий запрет на обработку отдельных категорий персональных данных без согласия. Про биоматериалы там конкретно не говорится. Поэтому сегодня не запрещено осуществлять бесконтрольный сбор данных, характеризующих генетические особенности человека без его согласия», — пояснило руководство Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что данный законопроект нужен для того, чтобы оградить генетическую информацию граждан от использования мошенниками или в коммерческих целях. Данные изменения также соответствуют требованиям международного законодательства.

Если поправки в закон будут приняты, то в будущем любые анализы будут приниматься только лишь с личной подписью пациента и с соглашения на дальнейшее использование генетической информации, пишет «Российская газета».

Напомним, в США Google запустил год назад проект вместе с системой медицинского обслуживания Ascension (переводится как «Вознесение»). В рамках него Google и Ascension имеют доступ к результатам лабораторных анализов, выпискам из медицинских карт, диагнозам, поставленных врачами. Полученную информацию корпорация собирается использовать для разработки нового ПО.

Однако, по мнению журналистов, подобные новости уже стали «обыденной реальностью» для населения США.