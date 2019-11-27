Подозрительные смерти обнаружены в списке украинской «Небесной сотни»

Киев, 27 ноября. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш нашла в списке «Небесной сотни» людей, обстоятельства гибели которых показались ей странными.

Лукаш отмечает, что ее данные не могут быть абсолютно достоверными из-за трудностей в получении определенной информации. Политик заявила, что не намерена «делать выводы» и оставила их на усмотрение общественности.

Ранее она проанализировала причины смерти людей из списка «Небесной сотни» и разделила их на четыре группы.

В первую вошли те, причины включения которых в список «сотни» выглядят необъяснимыми. В частности, сюда попал мужчина, умерший от проблем с сердцем за пределами Площади независимости в Киеве, а также женщина, скончавшаяся от аллергии после обезболивающего укола.

Вторая группа состоит из погибших, вообще не связанных с Евромайданом, в третью попали те, кто умер от травм, в четвертую — погибшие от огнестрельных ранений. Как отмечает Лукаш, четвертая группа стала самой многочисленной, в ней 69 человек. Она добавила, что ответа на вопрос, кто стрелял в людей, по-прежнему нет.

Ранее были опубликованы показания граждан Грузии, которые признались, что вели огонь по протестующим во время так называемого Евромайдана в Киеве в 2014 году. Бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили сообщили, что расстреливали украинцев, получив приказ от депутата Верховной рады действующего на тот момент созыва Сергея Пашинского.

20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве был открыт огонь по протестующим и сотрудникам милиции, в результате чего погибли 53 человека. Украинская оппозиция возложила ответственность за гибель людей на бывшего президента Украины Виктора Януковича. При этом официальное расследование не смогло установить организаторов и исполнителей данного преступления.

Как пишет «Газета.ру», 24 человека, посмертно получивших звания Героев Украины и кавалеров ордена «Небесной сотни», умерли по причинам, вообще не связанным с какими-либо боевыми действиями.