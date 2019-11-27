Ученые рассказали, как паразиты ослабляют иммунитет человека

Москва, 27 ноября. Ученые Тюменского государственного университета совместно с коллегами из других российских вузов описали белки ленточных червей, ослабляющие иммунитет хозяина и защищающие паразитов.

Об открытии ученых из Тюмени сообщает пресс-служба университета. В исследовании участвовали также сотрудники Института биологии внутренних вод РАН, Института биоорганической химии РАН, НИИ по изысканию новых антибиотиков и Института систематики и экологии животных.

Объектом исследования стали ленточные черви (цестоды), которые обитают в кишечнике позвоночных, могут менять нескольких хозяев в течение жизни и представляют угрозу для здоровья человека и животных.

Паразитический образ жизни привел к тому, что цестоды полностью утратили пищеварительную систему, но приобрели специальные органы для прикрепления к тканям хозяина, а также выработали надежную защиту от пищеварительных ферментов.

По словам кандидата химических наук, сотрудника ТюмГУ Евгения Рогожина, работ о биохимии ленточных червей насчитывается немного, а их молекулярное разнообразие до сих пор оставалось недостаточно изученным. Исследование белков, позволяющих блокировать пищеварительные ферменты — ингибиторы, охватило множество видов этого класса паразитов.

«При исследовании цестод основное внимание уделялось цепням и эхинококкам из-за их опасности для человека и домашних животных. Вещества, отвечающие за процесс ингибирования, и механизм их действия до сих пор не были известны», — отметил Рогожин.

Ученым удалось выявить два ранее не описанных полипептида, которые относятся к белкам типа Кунитца. Эти белки, как выяснилось, участвуют в ингибиторной активности, а также в свертывании крови и воспалительных процессах. Именно они защищают паразитов от пищеварительных ферментов хозяина, а также негативно влияют на его иммунитет.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что российские врачи извлекли из глаза мужчины трехсантиметрового паразита, который попал в организм больного в Шри-Ланке во время туристической поездки.