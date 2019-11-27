Украинский политолог назвал «цирком» нежелание Киева закупать российский газ

Киев, 27 ноября. Призыв политической партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» не допускать возобновление закупок газа у России прокомментировал местный политолог Александр Дудчан. Решение отказаться от российского топлива он назвал «цирком».

«Пока занозой во всем процессе стало руководство «Нафтогаза»… Тем не менее хочется надеяться, что европейским партнерам весь этот цирк порядком надоел и они смогут повлиять на Украину, невзирая на то, что, конечно, самое серьезное влияние на украинское руководство по-прежнему оказывают США», — цитирует политолога РИА Новости.

Александр Дудчан также высказал мнение, что торговля между Россией и Украиной по-прежнему остается. Он считает, что украинская сторона просто платит «дань» европейским кампаниям за право называть российский газ европейским. Однако за это в конечном счете расплачиваются потребители.

«Но, если есть поставки других товаров, потому что Россия – все равно важнейший торговый партнер Украины, чем газ отличается от поставок других товаров?», — спрашивает эксперт.

Напомним, действующие контракты Москвы и Киева на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце этого года. Российская, украинская стороны и Европейская комиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, однако в настоящее время они успехом не увенчались.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно отмечал, что для подписания нового контракта должны быть урегулированы все судебные разбирательства между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Дело сдвинулось с мертвой точки на прошлой неделе, когда Киев заявил о возможности подписания данного контракта. В Совете Федерации РФ такое решение назвали «первым шагом к здравому смыслу».