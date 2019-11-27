Названа причина аварии автобуса с туристами в Доминикане

Санто-Доминго, 27 ноября. ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов в Доминикане, могло произойти из-за резкого маневра грузовика.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на туроператора Anex Tour, предварительной причиной аварии с автобусом, перевозившим туристов из России в Доминиканской республике, названо маневрирование ехавшего перед ним грузовика.

«По предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого маневра и перестроения грузовика перед туристическим автобусом. Водитель автобуса был вынужден совершить резкое торможение во избежание столкновения», — пишет АТОР.

Авария с автобусом, в салоне которого находились 39 российских туристов, произошла накануне. Жертв нет. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

АТОР сообщает, что семь туристов вылетают в Москву запланированным рейсом. Для родственников пострадавших открыта горячая линия в Доминикане по телефону +18098334570.

Как пишет «Газета.ру», в результате аварии пострадали более 20 россиян, среди которых есть дети.