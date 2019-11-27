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Пушков оценил желание Швеции, Литвы, Эстонии и Украины продлить санкции против РФ

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Пушков оценил желание Швеции, Литвы, Эстонии и Украины продлить санкции против РФ

Москва, 27 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал совместное заявление глав МИД Украины, Швеции, Эстонии и Литвы, призвавших, в том числе, продлить санкции против России.

Ранее главы МИД четырех стран обратились к России с призывом обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что эти страны остаются верны санкционной политике против России.

«Из них лишь 3 страны имеют отношение к санкциям ЕС — Украина ни при чем. Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни еще 21 страны ЕС. Это выпад авангарда. Остальные ждут 9.12 в Париже», — прокомментировал заявление Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Встреча глав государств в «нормандском формате» (РФ, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что Москва сейчас сосредоточена на подготовке к саммиту в «нормандском формате». По словам представителя Кремля, Владимир Путин никогда не отказывается от подобных встреч, однако при этом российский лидер уверен, что встреча должна быть хорошо подготовлена.

Пушков оценил желание Швеции, Литвы, Эстонии и Украины продлить санкции против РФ

В понедельник по инициативе Киева состоялся телефонный разговор президентов России и Украины, передавал RT. Центральной темой разговора стала ситуация с передачей трех военных кораблей Украины, которые принимали участие в провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Другими темами стали вопросы, связанные с поставками газа на Украину, а также транзит российского газа через эту страну.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Он был создан для урегулирования ситуации в восточной части страны, где пять лет назад началась гражданская война. Не принявшие государственный переворот в Киеве Донецкая и Луганская области заявили о создании республик ДНР и ЛНР. В ответ на это государственные власти развернули против них военную операцию. Жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.

Предыдущая встреча лидеров «нормандской четверки» прошла в Берлине в октябре 2016 года. Переговоры о новой встрече участников «четверки» начали вести уже давно, однако определить их точную дату удалось лишь в середине ноября.

Пушков оценил желание Швеции, Литвы, Эстонии и Украины продлить санкции против РФ

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