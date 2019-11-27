Пушков оценил желание Швеции, Литвы, Эстонии и Украины продлить санкции против РФ

Москва, 27 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал совместное заявление глав МИД Украины, Швеции, Эстонии и Литвы, призвавших, в том числе, продлить санкции против России.

Ранее главы МИД четырех стран обратились к России с призывом обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что эти страны остаются верны санкционной политике против России.

«Из них лишь 3 страны имеют отношение к санкциям ЕС — Украина ни при чем. Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни еще 21 страны ЕС. Это выпад авангарда. Остальные ждут 9.12 в Париже», — прокомментировал заявление Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Встреча глав государств в «нормандском формате» (РФ, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что Москва сейчас сосредоточена на подготовке к саммиту в «нормандском формате». По словам представителя Кремля, Владимир Путин никогда не отказывается от подобных встреч, однако при этом российский лидер уверен, что встреча должна быть хорошо подготовлена.

В понедельник по инициативе Киева состоялся телефонный разговор президентов России и Украины, передавал RT. Центральной темой разговора стала ситуация с передачей трех военных кораблей Украины, которые принимали участие в провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Другими темами стали вопросы, связанные с поставками газа на Украину, а также транзит российского газа через эту страну.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Он был создан для урегулирования ситуации в восточной части страны, где пять лет назад началась гражданская война. Не принявшие государственный переворот в Киеве Донецкая и Луганская области заявили о создании республик ДНР и ЛНР. В ответ на это государственные власти развернули против них военную операцию. Жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.

Предыдущая встреча лидеров «нормандской четверки» прошла в Берлине в октябре 2016 года. Переговоры о новой встрече участников «четверки» начали вести уже давно, однако определить их точную дату удалось лишь в середине ноября.