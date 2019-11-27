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Эстония поможет Украине в усилении обороны добровольцами

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Эстония поможет Украине в усилении обороны добровольцами

Таллин, 27 ноября. Эстония предложила Украине помощь в создании территориальной обороны на основе добровольческих формирований, сообщает пресс-служба минобороны страны по итогам встречи главы ведомства Юри Луйка с украинским коллегой Андреем Загороднюком.

Луйк напомнил, что Таллин оказывает Киеву практическую помощь в развитии оборонного потенциала, обмениваясь опытом в области военной медицины, реабилитации пострадавших военных и укреплении киберзащиты. Сотрудничество будет расширено: Эстония поделится опытом работы военизированного ополчения Кайтселиит, в которое входят добровольцы.

Отметим, во вторник украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским посетила Таллин. Как сообщалось ранее, премьер-министр Эстонии Юри Ратас на встрече с Зеленским заявил, что Таллин продолжит сохранять санкции против России до тех пор, пока не будет реализован весь комплекс Минских соглашений. Он также пообещал поддерживать Украину «в ее стремлении на пути в ЕС и НАТО, в том числе через программу «Восточное партнерство».

Эстония поможет Украине в усилении обороны добровольцами

Неожиданный инцидент произошел в ходе личной встречи президентов Эстонии и Украины. Керсти Кальюлайд преподнесла гостю подарок: велосипед. Украинцы, заинтригованные подарком, вспомнили, что герой Зеленского в сериале «Слуга народа» Василий Голобородько, президент Украины, ездил на работу на велосипеде. Пользователи соцсетей допустили, что это своеобразный «троллинг» от эстонского лидера.

Эстония поможет Украине в усилении обороны добровольцами

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