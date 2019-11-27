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Открыта горячая линия для родственников пострадавших в Доминикане туристов

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Открыта горячая линия для родственников пострадавших в Доминикане туристов

Москва, 27 ноября. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила об открытии горячей телефонной линии для родственников российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане.

По данным АТОР, родственники туристов, попавших в ДТП в Доминиканской республике, могут связаться с представителем туроператора, чтобы получить всю актуальную информацию.

«Для родственников пострадавших туристов открыта горячая линия с представителем принимающей компании туроператора в Доминикане по телефону +18098334570», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Ассоциации.

АТОР отмечает, что семь туристов вылетят в Москву на запланированном рейсе, к ним могут присоединиться еще несколько человек. Остальные пострадавшие находятся под наблюдением врачей в больнице города Игуэй. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов в аэропорт города Ла Романа, произошло накануне. В момент аварии в салоне находились 42 человека, включая водителя и двух гидов. По предварительным данным, авария произошла из-за резкого маневра и перестроения грузовика, который ехал перед автобусом. Водителю пришлось резко затормозить, после чего автобус опрокинулся.

В результате происшествия никто не погиб. По данным газеты Listin Diario, состояние 15 пострадавших оценивается как тяжелое.

Как пишет «Газета.ру», травмы в результате аварии получили несколько детей.

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Источник: АТОР
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