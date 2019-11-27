После разговора Трампа с Зеленским США заморозили военную помощь Украине, сообщили СМИ

Вашингтон, 27 ноября. Америка приостановила военную помощь Киеву в день, когда между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор.

О заморозке помощи Украине сообщило американское издание Hill, ссылаясь на информацию из документов бюджетного комитета Палаты представителей Конгресса. Сами представители комитета не стали публиковать документ, но пояснили, что его могут использовать для импичмента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 июля. После этого политические оппоненты Трампа заявили, что во время переговоров с главой Украины тот пытался убедить собеседника начать расследование деятельности сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. В обмен на это президент США якобы предложил оказание финансовой и военной помощи Украине. В связи с этим в США началась процедура импичмента Дональда Трампа.

Однако по мнению самого президента США, данный процесс является ничем иным, как «линчеванием». Трамп хочет, чтобы импичмент дошел до Сената.

Трамп ждет в качестве свидетелей отца и сына Байденов, а также автора жалобы Адама Шиффа, из-за которой начался весь процесс. Если же палата представителей объявит Трампу импичмент, то Сенат должен будет организовать суд над главой государства. Для отстранения президента нужно будет набрать не менее двух третьи голосов сенаторов. Но, по замыслу Трампа, сделать это будет невозможно из-за контролирующего большинства республиканцев в Сенате.