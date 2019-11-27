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Жириновский назвал условие, при котором Россия уничтожит Украину

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Жириновский назвал условие, при котором Россия уничтожит Украину

Москва, 27 ноября. Российский политик Владимир Жириновский заявил, что РФ может «превентивно уничтожить» Украину, назвав ее «поджигателем войны».

С таким заявлением Жириновский выступил в своем Twitter, комментируя текущее отношение президента США Дональда Трампа к Украине.

«Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США — ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется превентивно ее уничтожить», — написал политик.

Жириновский назвал условие, при котором Россия уничтожит Украину

Представители Демократической партии США инициировали запуск процедуры импичмента против Трампа, обвиняя его в попытке оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского. По версии демократов, глава Белого дома пытался заставить своего украинского коллегу начать расследование в отношении сына своего политического оппонента Джо Байдена Хантера, ранее работавшего на Украине в компании Burisma. Расследование по этому факту началось 31 октября после того, как палата представителей приняла соответствующую резолюцию.

Жириновский назвал условие, при котором Россия уничтожит Украину

Минюст США, изучив стенограмму разговора Трампа с Зеленским, не нашел в содержании беседы нарушений законодательства, однако демократы все же инициировали запуск процедуры импичмента. Джо Байдена называют наиболее вероятным противником Трампа на предстоящих в 2020 году в США президентских выборах.

Ранее американские СМИ писали, что Трамп испытывает «неукротимую ненависть к Украине». Причиной этого источники в Белом доме называют тот факт, что киевские власти якобы могли сотрудничать с американскими демократами во время предвыборной гонки в США в 2016 году с целью не допустить победы действующего президента Соединенных Штатов.

Как пишет «Газета.ру», накануне госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Украина могла стоять за вмешательством в президентские выборы в США три года назад.

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Источник: РИА Новости
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