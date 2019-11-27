Жириновский назвал условие, при котором Россия уничтожит Украину

Москва, 27 ноября. Российский политик Владимир Жириновский заявил, что РФ может «превентивно уничтожить» Украину, назвав ее «поджигателем войны».

С таким заявлением Жириновский выступил в своем Twitter, комментируя текущее отношение президента США Дональда Трампа к Украине.

«Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США — ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется превентивно ее уничтожить», — написал политик.

Представители Демократической партии США инициировали запуск процедуры импичмента против Трампа, обвиняя его в попытке оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского. По версии демократов, глава Белого дома пытался заставить своего украинского коллегу начать расследование в отношении сына своего политического оппонента Джо Байдена Хантера, ранее работавшего на Украине в компании Burisma. Расследование по этому факту началось 31 октября после того, как палата представителей приняла соответствующую резолюцию.

Минюст США, изучив стенограмму разговора Трампа с Зеленским, не нашел в содержании беседы нарушений законодательства, однако демократы все же инициировали запуск процедуры импичмента. Джо Байдена называют наиболее вероятным противником Трампа на предстоящих в 2020 году в США президентских выборах.

Ранее американские СМИ писали, что Трамп испытывает «неукротимую ненависть к Украине». Причиной этого источники в Белом доме называют тот факт, что киевские власти якобы могли сотрудничать с американскими демократами во время предвыборной гонки в США в 2016 году с целью не допустить победы действующего президента Соединенных Штатов.

Как пишет «Газета.ру», накануне госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Украина могла стоять за вмешательством в президентские выборы в США три года назад.